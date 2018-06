Her er de ti sundhedsaktører med størst gennemslagskraft

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Politikerne fylder godt på listen over dem i sundhedssektoren med størst gennemslagskraft. Også på førstepladsen er en politiker. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er nemlig at finde øverst på listen over personer med størst gennemslagskraft, hvor han ligger ret suverænt med en score på fire ud af fem. Dagens Medicins Magtpanel vurderer dermed, at Lars […]