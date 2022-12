Der kommer ikke til at blive lavet om på, hvem der skal stå i spidsen for Yngre Læger. Det står klart efter, at 47-årige Helga Schultz i går onsdag blev genvalgt. Til gengæld vedtog Yngre Lægers repræsentantskab, at titlerne i Yngre Lægers bestyrelse og regionale formandsskaber fremover skal være kønsneutrale. Det betyder, at Helga Schultz fremadrettet skal omtales som foreningens forperson. Helga Schultz har indtil nu ageret formand for Yngre Læger i fire år. Hun blev uddannet læge i 2004,...