Et flertal på 67 pct. af Yngre Lægers medlemmer har stemt ja til den nye overenskomst ved en urafstemning, som sluttede i sidste uge. Stemmeprocenten var på 59 og er blandt de højeste i Yngre Lægers historie. Dermed kan Yngre Lægers godt 16.000 medlemmer se frem til en ny overenskomst pr. 1. april 2024. Resultatet glæder Yngre Lægers forperson, Helga Schultz. »Jeg er meget glad for, at et flertal af medlemmerne har valgt at stemme ja til overenskomsten, for jeg...