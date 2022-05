Diabetesforeningen om nye regler for medicintilskud: Bedre, men ikke godt nok

Forskningschef Tanja Thybo fra Diabetesforeningen er glad for, at de nye regler for tilskud til diabetesmedicin ikke kommer til at påvirke så mange mennesker, som der først var lagt op til. Men hun er stadig bekymret for, om Danmark sætter førerpositionen inden for behandling af personer med diabetes over styr.