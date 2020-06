Har du spurgt, hvor din patient helst vil dø?

De fleste vil helst dø hjemme, og læger skal hjælpe med, at det kan ske ved, at samtalen om døden bliver en rutine, siger læge og chefkonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Ove Gaardboe. Han undrer sig over, store regionale forskelle for dødssteder, og mener, at praktiserende læger har et stort ansvar for at tage samtalen.