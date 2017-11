Mulighederne for kvalitetsudvikling er ikke bare forringet, men ofte umuliggjort efter indførelsen af Sundhedsplatformen. Den har medført et tab af værdifulde sundhedsdata, som nærmest må betegnes som uopretteligt.

Undertegnede har gennem de sidste 20 år arbejdet med begrebet ‘accelererede operationsforløb’, også kaldet ‘fast-track kirurgi’, med det primære mål at reducere komplikationer og opnå tidlig restituering af patienten. Konceptet er veldokumenteret og har ledt til global accept med dokumenterede gevinster i form af færre medicinske postoperative komplikationer, nedsat behov for postoperativ hospitalisering – dvs. en win-win-situation for både patient og samfundsøkonomi.

Udviklingen af konceptet er sket på baggrund af videnskabelige undersøgelser af de enkelte komponenter, der indgår i et operationsforløb (f.eks. patientinformation, anæstesi og smertebehandling, minimal invasiv kirurgi (kikkertoperation), væskebehandling, sygepleje-principper, etc.). En forudsætning for den videnskabelige dokumentation har været tilvejebringelse af data, dels i de enkelte videnskabelige projekter, men også på baggrund af de mange unikke danske registre, patientjournaler (lægefaglige/sygeplejefaglige) som en forudsætning for baglæns auditering af forløb og efterfølgende optimering.

Hvad er så problemet? Det er nok ingen læser ubekendt, at indførelsen af EPIC-systemet (Sundhedsplatformen, SP) har medført en række alvorlige organisatoriske problemstillinger for klinikerne. Hvad angår mulighederne for dokumentation og yderligere kvalitetsudvikling inden for operationsforløb står vi imidlertid nu i et alvorligt vadested, som bl.a. påvist 26. oktober i Sundhedspolitisk Tidsskrift i et indlæg fra Intensivafdelingen på Rigshospitalet. Undertegnede, som dels er leder af det landsdækkende Lundbeckfondcenter for fast-track hofte- og knæalloplastik samt involveret i Kirurgiprojektet på Rigshospitalet ser imidlertid nu, at mulighederne for kvalitetsudvikling ikke bare er forringet, men ofte umuliggjort efter indførelsen af SP. Der er således ‘huller’ i Landspatient- og andre registersammenhænge – som tidligere anført af mange forskere– men specielt også i detaljeringsgraden i det nye journalmateriale i SP, som på ingen måde indeholder den nødvendige information om kliniske diagnostiske og behandlingsmæssige problemstillinger, som fandtes tidligere og muliggjorde sufficient kvalitetsmonitorering og –udvikling.

SP har nu været indført i ca. halvandet år, men er desværre i en fortsat udviklingsfase. Konsekvensen har været et tab af værdifulde sundhedsdata, som nærmest må betegnes som uopretteligt. Det er svært at se, hvornår processen er optimeret selvom det anføres, at der kontinuerligt arbejdes på det.

For en videnskabeligt arbejdende person, som har dokumenteret kvalitetsudvikling af operationsforløb med enorme konsekvenser både nationalt og internationalt og som er vant til at skulle argumentere videnskabeligt, er det umuligt at forstå, hvordan SP har kunnet indføres uden en sådan videnskabelig argumentation, med en amatøragtig business case hvor det økonomiske resultat er modsat det estimerede, en IT-satsning (som måske er god?), men som burde have været afprøvet i det danske system før generel implementering og specielt ud fra erfaringerne i udlandet. Det er sørgeligt at se, at man i et lille land som Danmark, ikke kan enes om ét sundheds IT-system – i andre delregioner findes systemer, som formentlig kunne udbygges eller forbedres med en mindre økonomisk satsning og så integreres på landsplan. Hvor er den videnskabelige argumentation? Hvem er hovedansvarlig for hele processen? Hvad er konsekvenserne? Endelig må der kræves en fastlagt tidsplan for optimering af SP til sikring af fortsat kvalitetssikring og -udvikling samt en opdateret status over de økonomiske konsekvenser efter indførelsen. Og slutteligt, hvor er det sundhedsfaglige input i processen?