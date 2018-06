Situationen er uholdbar. Sundhedsplatformen (SP) har spillet fallit. Lige modsat løfterne har SP betydet markant mindre sikkerhed for patienterne inklusive farlige fejlmedicineringer, markant mindre effektivitet i sundhedsvæsnet, markant ringere data-leverancer til kliniske databaser, og betydeligt øgede omkostninger. Og så har SP skabt stor frustration hos rigtig mange af os ansatte i sundhedsvæsnet, som oplever, at SP på ydmygende vis forhindrer os i at udføre vores arbejde hurtigt og sikkert.

Derfor dette nødråb til de nøglepersoner, som sidder med magten, med den afgørende indflydelse: Hjælp os med hurtigt at få afskaffet SP.

Der er ingen grund til at betvivle, at de ansatte i sundhedsvæsnet brænder for at gøre en gavnlig forskel for deres patienter, brænder for at tilbyde den bedst mulige pleje og behandling til flest muligt. Når vi derfor nu står med alvorlige problemer med produktiviteten, patientsikkerheden og medarbejdertilfredsheden er det først og fremmest et udtryk for SPs ringe funktionalitet, som i øvrigt vedbliver med at være urimeligt ringe trods de angiveligt løbende forbedringer, som foretages.

Ingen ville nogen sinde kunne finde på at bede en slagter om at skære kød ud med en sløv kniv. Ingen ville forlange, at en tømrer skulle slå søm i med en gummihammer. Hvordan kan det så være, at man beder os i sundhedsvæsnet om at udføre vores arbejde med et så udueligt arbejdsredskab som SP? Det er ganske enkelt ikke rimeligt over for de ansatte, og så er det oven i købet pivfarligt for patienterne.

Med dette nødråb vil jeg bede regionsformænd/kvinder og koncerndirektører i Region Hovedstaden og Region Sjælland om at stille sig på sundhedspersonalets og patienternes side og sørge for hurtigst muligt at lade SP erstatte af et egnet arbejdsredskab, gerne det midtjyske.

Jeg ser frem til jeres svar og drømmer om, at I vil kunne se, at tiden er kommet til at sadle om.