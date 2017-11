Svendborg-sagen viser med al tydelighed, at en ledelse ikke kan fralægge sig ansvaret uden samtidig at fralægge sig anstændigheden. STPS fik deres syndebuk. Ledelsen gik fri.

Jeg skrev en klumme i Fyns Amts Avis for to måneder siden om de horrible arbejdsforhold på afdelingen i 2013 og om ledelsens tilsidesættelse af arbejdshviletidsbestemmelser og overenskomst for at opretholde produktionen. Jeg skrev om ødelagte læger, der endnu ikke er i stand til at varetage deres arbejde på grund af afdelingens ledelse og arbejdsforhold. […]