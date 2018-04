Giftlinjen er pressede på midler. Antal henvendelser er steget drastisk, mens ressourcerne ikke er blevet flere. Uholdbart, hvis vi skal sikre kvaliteten, siger chef for Giftlinjen.

Giftlinjen mangler midler for at kunne sikre kvaliteten

Flere opgaver, henvendelser og et mere komplekst misbrugsbillede. Det stiller krav til Giftlinjen om flere hænder og større viden døgnet rundt – alle ugens dage. Men de er pressede på midler, og det gør, at ledelsen for Giftlinjen nu beder om en hjælpende hånd. »Vi råber vagt i gevær, nu må der ske noget,« siger […]