Lettisk kræftklinik: Massiv dokumentation for Cyberknifes effekt

Cyberknife er ikke en eksperimentel behandling – behandlingen har tværtimod vist imponerende resultater. Det påpeger direktøren for den lettiske klinik, som dansk læge for nylig kritiserede for at føre danske patienter bag lyset.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der foreligger massiv dokumentation for, at Cyberknife radiokirurgi mod prostatakræft har vist imponerende gode resultater i form af biokemisk tilbagefaldsfri overlevelse og PSA-respons – dertil kommer en gunstig akut toksicitetsprofil. Derfor er det meget trist, at Michael Borre og Dansk Prostatacancer Gruppe DAPROCA over for Dagens Medicin omtaler Cyberknife radiokirurgi som en eksperimentel behandling, der […]