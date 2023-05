De nu tidligere AUH-direktører, hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen, får begge et millionbeløb med ud af døren. Det skriver DR, der har fået aktindsigt i deres fratrædelser. Den tidligere øverste direktør på AUH Poul Blaabjergs fratrædelsesaftale dækker over et års opsigelse, og med en månedsløn på ca. 168.000 kr. løber det op i godt 2 mio. kr. Udover det får Poul Blaabjerg 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse ligeledes svarende til godt 2 mio. kr., således at han modtager omkring...