Fra Ølgod til Panama: Praksislæge er tv-vært på nyt DR-program

Vandet slår ind på, hvad der ligner en bountystrand. Kameraet har stillet skarpt på speciallæge i almen medicin Christian Bøving, der står på stranden.

»Jeg har været på grænsen mellem liv og død. Og en ting har jeg lært: Det er først, når vi presses til det yderste, at vi mennesker finder ud af, hvem vi er,« siger han, mens han kigger ind i kameraets linse.

Det er introen til DR1’s nye program ’Øen’, hvor 14 danskere i 30 dage skal overleve på en øde ø uden kontakt til omverdenen og kun med seks fiskekroge og vand til den første dag med sig.

Christian Bøving blev i januar ringet op af produktionsselskabet Metronome.

Jeg havde nogle kvalifikationer med mine lægefaglige baggrund, ture med specialstyrken, der gjorde, at jeg kunne bruges til denne værtsrolle Christian Bøving, praktiserende læge

Først troede han, at selskabet ville have ham med som deltager, men i telefonen fik han at vide, at selskabet mente, at han havde en interessant profil til at blive vært på det nye tv-program. Han kom gennem castingen, og derfor står han på den lille isolerede ø i Panama og byder seerne velkommen til et program, hvor det ekstreme bliver prøvet af.

Foto: René Delevran Andersen

»Det er en gruppe helt almindelige danskere, der skal ud i ekstreme situationer uden mad, drikke, ly eller læ. Det er en samarbejdsøvelse, et socialt eksperiment, hvor de skal samarbejde om at overleve. Det er det, der gør programmet enormt spændende. Det er ingen konkurrence, men ren overlevelse og et billede på, hvad der sker med det enkelte menneske fysisk og mentalt og med gruppedynamikken, når man kommer under pres,« siger Christian Bøving.

Drømmer om mere tv

Når Christian Bøving i programmets intro kan fortælle om at være på grænsen mellem liv og død, taler han ud fra sin baggrund som læge i militæret. Da han blev færdig som speciallæge i 2009, overvejede han at slå sig ned med egen praksis og ydernummer. Men han valgte i stedet en karriere i forsvaret, hvor han bl.a. har været udsendt i Afghanistan og Kosovo i sin egenskab som læge. Sideløbende fik han sin første kontakt med tv-mediet, hvor han blev hyret som lægefaglig ekspert i ’Go’ Morgen Danmark’.

Efterfølgende blev han sejlende læge, da han blev læge på kongeskibet ’Dannebrog’ i 2015 og en livsdrøm dermed gik i opfyldelse. Det betød også, at han måtte vælge tv fra.

»På det tidspunkt var jeg ved at komme i spil til mere tv, men at komme ud at sejle med kongeskibet ’Dannebrog’ og at komme tættere på kongehuset kunne jeg simpelthen ikke sige nej til. Men jeg har altid haft det lidt i blodet, at det ville være spændende at lave mere tv,« forklarer Christian Bøving.

Derfor var det til hans held, at han blev kontaktet af Metronome på et tidspunkt, hvor han var begyndt at synes, at de lange sejlture fra april til september gav et for stort afsavn til familie med et lille barn og vennerne på land. Da værtsrollen bød sig til, så han det derfor som en ny og spændende udfordring.

Jeg vil blive ved med at være læge, men jeg vil samtidig gerne bevare en form for frihed til at lave andre sjove ting Christian Bøving, praktiserende læge

»Jeg havde nogle kvalifikationer med mine lægefaglige baggrund, ture med specialstyrken, der gjorde, at jeg kunne bruges til denne værtsrolle. Jeg har altid syntes, det var super spændende at blive brugt som lægefaglig ekspert, og den chance får jeg netop i programmet. Personligt er det måske også vejen til en ny retning i livet og mulighed for at lave mere tv i fremtiden,« siger han.

Lægefaglig fortæller

I programmet sejler Christian Bøving med deltagerne ud til øen, hvor han forklarer dem, at de 30 dage bliver hårde både fysisk og mentalt, og at det nok bliver det hårdeste, de nogensinde har været i. Derefter sender han dem i vandet med high fives og held og lykønskninger.

Det er deltagerne selv, der filmer programmet. Han ser ikke deltagerne igen, før han 30 dage senere skal hente dem, der har gennemført forløbet på øen. Christian Bøving er fortælleren i programmet og forklarer seeren, hvorfor deltagerne handler, som de gør, og hvad der sker, når et menneske bliver dehydreret, eller når kroppen går fra sukkerforbrænding til fedtforbrænding.

Foto: Privat

»Det var en kæmpe udfordring, at jeg pludselig skulle være foran et kamera. Det var enormt spændende og udviklende at møde og være en del af et produktionsselskab. På denne måde bliver jeg en mere offentlig person og kan i fremtiden bedre komme til at byde ind med noget, andre mennesker kan få gavn af.«

I praksis med frihed

Det har været lidt specielt for Christian Bøving at se sig selv rulle hen over skærmen, og han har skullet vænne sig til, at hans egen opfattelse af sin stemme er en anden end den, han hører, når programmet kører. Produktionsselskabet var med til at gøre ham tryg foran kameraet, og han er godt tilfreds med det endelige resultat.

Nogle af patienterne i Alles Lægehus i Ølgod har da også lagt mærke til Christian Bøvings deltagelse i programmet og synes, det er sjovt at se ham på skærmen. Han er ansat som freelance læge for Vikteam, som han har haft tilknytning til siden 2009 ved siden af forsvaret. I dag har han det primære ansvar for klinikken i Ølgod.

»Det er en helt genial løsning for mig, at jeg kan være i en klinik, for jeg kan godt lide at have patienter og elsker mit arbejde som praktiserende læge. Jeg vil blive ved med at være læge, men jeg vil samtidig gerne bevare en form for frihed til at lave andre sjove ting. Jeg har ingen planer om at skulle købe en klinik og sætte mig økonomisk med ydernummer, og hvad der ellers hører til. Jeg er et sted, hvor jeg føler, at jeg løfter min opgave som læge, samtidig med at jeg har en frihed, som jeg ikke har lyst til at slippe,« siger han.