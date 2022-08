Region Nordjylland: PLO’s nye kriterier for tildeling af lægevagter er inden for skiven

Samarbejdsudvalget for almen læger i Region Nordjylland vil ikke blande sig i, hvordan PLO fordeler lægevagterne internt blandt sine medlemmer. Dermed synes slaget tabt for flere utilfredse læger i regionen, som vil få øget arbejdsbyrden markant i lægevagten, mens læger over 60 år fortsat helt slipper for at køre vagt.