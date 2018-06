Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

To studier, som er offentliggjort på en konference for European League Against Rheumatism (EULAR) i Amsterdam, peger på gode nyheder for patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE). Det første studie er et fase 2-forsøg med en lovende oral behandling mod sygdommen i form af lægemidlet baricitinib, mens det andet viser god effektivitet af en vaccine […]