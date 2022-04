Kun ringe evidens for gavnlig effekt af Ritalin til voksne med ADHD

Nyt Cochrane-review peger på, at selvom methylphenidat-holdige lægemidler som Ritalin er førstevalg i Danmark til voksne med ADHD, er beviserne for lægemidlernes effekt meget mangelfulde. Der er behov for politisk vilje til at opdatere nationale kliniske retningslinjer, siger forsker.