Det er ikke længere nødvendigt at screene samtlige børn med type 1-diabetes for diabetisk øjensygdom allerede fra 12-års-alderen. Det konkluderer to danske forskere på baggrund af et studie, som de har fremlagt resultaterne af ved den igangværende EASD-kongres i Berlin. »Meget få børn udvikler diabetisk øjensygdom så tidligt,« siger medicinstuderende Camilla Winther Herskin, der er […]