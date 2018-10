Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En stor metaanalyse med næsten 200.000 kvinder viser, at kvinder, der enten går tidligt i overgangsalderen, eller hvis æggestokke stopper med at virke, inden de fylder 40 år, har højere risiko for at udvikle type 2-diabetes sammenlignet med kvinder med normal overgangsalder. Metaanalysen er netop blevet præsenteret på en kongres for European Association for the […]