Forelsket i et anderledes arbejdsliv

Lena Westh Mathiesen har sat den normale karrierevej på pause og arbejder for et vikarbureau. Derigennem er hun blevet fast læge på flere asylcentre og passer desuden lægevagtstelefon, og hverdagen minder derfor på mange måder om den hverdag, man møder i almen praksis.

»Jeg er blevet fuldstændig forelsket i den måde at arbejde på. Jeg har et stort smil på læben hver dag og lyst til at gøre alt, hvad jeg kan i mit arbejde.«

Sådan lyder det fra læge Lena Westh Mathiesen, som siden september 2021 har arbejdet på diverse asylcentre i Nordjylland, Midt- og Vestjylland samt Sønderjylland.

»Jeg oplever en fantastisk sjov og spændende hverdag, hvor alle slags opgaver kan opstå,« fortæller hun.

På asylcentrene mener Lena Westh i høj grad, at hun er en del af et sundhedsfagligt team, der samarbejder om patienten ligesom i en almindelig almen praksis.

»Vi bruger hinandens notater og mavefornemmelser. Vi hjælper hinanden med det hele, og er der akut behov for hjælp i en andens program og/eller behov for sparring, så banker vi på hos hinanden og finder den bedste løsning for patienten,« fortæller hun.

Livet op til revision

Det lå ikke i kortene, at Lena Westh skulle arbejde med tolke og asylansøgere. Indtil marts 2021 fulgte hun den helt almindelige karrierevej.

»Opgaverne svarer til alle de opgaver, man vil møde i en almindelig almen praksis, alt fra børneundersøgelser og graviditetsundersøgelser til diverse helbredsproblemer og opfølgning

Efter KBU delt mellem almen praksis i Faarup Lægehus ved Randers og Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers, havde hun afsluttet sin etårige introduktionsstilling på infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, da hun tog sit liv op til revision.

»Jeg har altid haft fuld fart på under studiet og lavet alt muligt studierelevant ved siden af for at pleje mit CV: forskning ad flere omgange, klinikophold i Tanzania, undervisning m.v. Derfor var min umiddelbare tanke også bare at fortsætte derudad med først ph.d, og så hoveduddannelse, men da jeg skulle til at tage det næste store spring, satte jeg bremsen i og evaluerede alting,« fortæller Lena Westh.

Lena har en ægtefælle med et krævende job, arbejde på skæve tidspunkter og af og til megen rejseaktivitet. Tilsammen har de fem børn.

»Jeg følte, at tiden bare fløj afsted, og at vi nærmest kastede vores børn rundt mellem institution og pasning hos familie. Det var ikke det, jeg havde sat børn i verden for,« pointerer hun.

Herre over egen tid

Lena Westh besluttede altså at sætte karriereræset på pause. Hun meldte sig ind i vikarbureauet Medflex.

Det betyder, at hun selv kan vælge arbejdsdage til og fra i forhold til tid og lyst. Hun er herre over egen tid.

»Pludselig havde vi en hverdag uden aften-, natte- og weekendvagter. Det gav stor trivsel for alle,« fortæller hun.

I første omgang tog Lena Westh en ‘ordentlig tørn’ med at være tilsynsførende læge ved COVID-19-vaccination i Region Nordjylland. Desuden blev hun fra august ansat som underviser i sygdomslære på sygeplejerskeuddannelsen hos VIA University College i Viborg, hvor hun fortsat underviser. Denne ansættelse er uden for Medflex.

I september sidste år stiftede Lena Westh så for første gang bekendtskab med asylcenter-verdenen, idet hun fik følgevagt med læge Kasper Bech på Asylcenter Vesthimmerland i Ranum, så hun kunne begynde at være afløser i asylcentrene.

Desuden fik hun fra september tildelt en lægevagtstelefon, som hun passer alle hverdage fra klokken 8-16.

Asylcentre, misbrugscentre og arrester kan ringe til denne telefon ved behov for lægehjælp.

Fast læge for snart fem asylcentre

Foruden overtagelse af Kasper Bechs tjans fra maj til august i Ranum er Lena i dag fast læge for snart fem asylcentre, der alle drives af Vesthimmerlands Kommune: Asylcenter Holstebro (Nybo Bakke), Asylcenter Holstebro Sygehus, Asylcenter Dokkedal, Dronninglund Asylcenter og Asylcenter Herning Sygehus, der åbner i uge 20.

Hun er fast i Ranum hver onsdag samt i Holstebro hver torsdag. De øvrige steder vagtsættes hun hver 14. dag.

»Opgaverne svarer til alle de opgaver, man vil møde i en almindelig almen praksis, alt fra børneundersøgelser og graviditetsundersøgelser til diverse helbredsproblemer og opfølgning. Desuden er der en del psykiatri samt eksempelvis dokumentation vedrørende tortur,« forklarer hun.

Lena trækker i høj grad på sygehusenes bagvagter, hjertelæger, kræftlæger og andre specialister, når hun har brug for faglig sparring og planlægning af forløb for patienterne.

Selvom der er hektiske dage, hvor sproglige barrierer og akutte patienter kan presse tidsplanen, stortrives Lena Westh med sit nuværende arbejdsliv.

»Jeg er typen, der er svær at gøre stresset. Jeg har altid fået at vide, at jeg har en ufattelig ro. Hvis der er behov for det, skriver jeg notater i frokostpausen, og så når jeg det,« siger hun.

Lena synes, at ansættelsesforholdene hos Medflex er fantastiske, og der er gode muligheder for at tage hensyn til ønsker om ferie og fridage. Lige nu har hun derfor ingen planer om at vende tilbage til det traditionelle karriereforløb og blive speciallæge i infektionsmedicin, akutmedicin eller almen medicin, hvilket var de hoveduddannelser, hun tidligere havde i tankerne.

»Jeg kan sagtens forestille mig det her som en blivende tilstand, og jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg nogensinde vender tilbage til sygehusarbejde med skiftende vagter og mindre frihed. Lige nu kan jeg ikke se mig selv i andet end dette,« reflekterer hun.