Formand for konsultationssygeplejersker: Vi får stadig flere opgaver

Antallet af nye og komplekse arbejdsopgaver er steget eksplosivt, siger konsultationssygeplejerskers formand og efterlyser mere efteruddannelse. Formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin er skeptisk overfor, at sygeplejersker nærmest overtager konsultationerne.