Mange kvinder vil gerne tale med praksispersonale om overgangsalder

Mange kvinder går rundt med symptomer på overgangsalder uden at sætte ord på det. Men der er faktisk meget, man kan gøre for at afhjælpe nogle af symptomerne, fortæller konsultationssygeplejerske Susanne Malmstrøm, der bakkes op af tidligere praktiserende læge Lotte Hvas, der har skrevet en bog om emnet.