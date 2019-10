Flydende biopsi ser ud til at have en prognostisk rolle ved kolorektalcancer, og har potentiale til at kunne guide ved valg af behandling.

Brug af flydende biopsier vil sandsynligvis kunne spille en stigende rolle til identifikation af de ​​patienter med kolorektalcancer, der har størst risiko for tilbagefald af sygdommen efter operation. Flydende biopsier kan også have potentiale til at optimere behandlingen for de enkelte patienter. Det viser resultaterne af fase 3 studiet IDEA-FRANCE, som er præsenteret på ESMO. […]