Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Én ud af tre patienter med ukendt primær tumor kunne have haft gavn af behandling med nyere former for kræftmedicin, hvis de havde fået udført en DNA-profilering. Det viser en amerikansk undersøgelse, som er præsenteret på ESMO i Barcelona. Undersøgelsen viser, at DNA-profilering kan afsløre nye behandlingsvalg til cancerpatienter, hvis sygdom har spredt sig, når […]