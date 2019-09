Der er behov for mere intensive strategier for at forbedre udfaldet for denne patientgruppe, mener forskere bag undersøgelse af 370.000 lægejournaler.

Ny forskning, der netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Society for the Study of Diabetes (EASD), viser, at en stadigt stigende del af unge mennesker i Storbritannien får stillet en diagnose med type 2-diabetes. I studiet har forskere undersøgt lægejournaler for 370.854 personer, som fik stillet en diagnose med type 2-diabetes […]