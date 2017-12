Den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA har godkendt Amgen’s lægemiddel Repatha (evolocumab) til forebyggelse af hjerteanfald, slagtilfælde og koronar revaskulariseringer hos voksne med etableret hjerte-kar-sygdom. Det skriver FirstWorldPharma.

Ifølge Amgen blev godkendelsen støttet af sikkerheds- og effektivitetsdata fra FOURIER-undersøgelsen med 27.564 patienter. Data viste, at Repatha reducerede risikoen for hjerteanfald med 27 pct., risikoen for slagtilfælde med 21 pct. og risikoen for koronar revaskularisering med 22 pct.

Amgen’s chef for globale kommercielle operationer Tony Hooper bemærkede, at »med denne godkendelse er det nu vigtigere end nogensinde, at passende patienter får adgang til Repatha for at undgå hjerteanfald og slagtilfælde.«

Firmaet vil fortsætte med at arbejde for, at de patienter, der har mest brug for Repatha, er i stand til at få den.