Farvel til en enestående leder og et varmt menneske: Mindeord for Kim Brixen

Det var med meget stor sorg, at vi modtog beskeden om, at Kim Brixen, lægelig direktør, pludselig gik bort lørdag 28. december 2024. Kim blev dårlig fra morgenstunden og døde kort tid efter. Hans hustru var ved hans side, da han gik bort i hjemmet i Odense.

Hans bortgang efterlader et stort tomrum – både fagligt og menneskeligt, og vi vil alle savne Kim og hans sympatiske, ambitiøse og inspirerende væsen. Kim var et hjertevarmt og engageret menneske med en høj faglighed, som satte et tydeligt aftryk på os alle både professionelt og personligt.

Kims karriere var præget af en urokkelig dedikation til sit fag og et brændende ønske om at gøre en forskel for patienterne. Det var drivkraften, lige fra han blev uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1984. I 1998 kom han til Odense Universitetshospital som 1.reservelæge, og sidenhen blev han overlæge på Endokrinologisk Afdeling.

Senere fik ledelsesopgaven endnu mere vægt, og han har bidraget markant til SDUs, regionens og OUHs udvikling – først som institutleder ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet, og de sidste ti år som lægelig direktør på OUH. Gennem alle årene har Kim været drevet af en insisteren på faglighed, kvalitet og udvikling, og han har været med til at sætte et varigt præg på OUH, SDU og Region Syddanmark til gavn for både patienter og medarbejdere.

Særligt forskningsområdet havde en helt særlig plads i Kims hjerte. Han blev i 2010 udnævnt til professor i osteoporose, og gennem tiden har han været forfatter og medforfatter på over 200 videnskabelige artikler. Derudover har han været vejleder eller medvejleder for en række ph.d. studerende. Han var myreflittig, dygtig og ansvarsfuld i alt, hvad han foretog sig.

Kim var kendt som en idérig og visionær leder, der altid gik forrest og inspirerede sine omgivelser. Under hans ledelse blev forskningen på OUH løftet til nye højder med blandt andet flere eliteforskningscentre, og han vil blive husket for sit store udsyn både nationalt og internationalt. På OUH har han derudover haft en helt særlig rolle i udviklingen af de højt specialiserede områder, herunder på kræftområdet.

Kim var også et meget dedikeret medlem af mange faglige og rådgivende organer både regionalt og nationalt. Han har f.eks. varetaget en vigtig opgave i Medicinrådet, hvor han var udpeget af Region Syddanmark.

Som kollega og ven var Kim altid klar til en engageret diskussion, og han var altid åben overfor nye perspektiver. Han var både et meget følsomt og et meget viljestærkt menneske, og han ønskede altid at gøre en forskel. Han delte gerne sine erfaringer, og hans evne til at se muligheder, hvor andre så udfordringer, var et særkende, der vil blive husket af alle, der arbejdede sammen med ham.

Kim var også et familiemenneske med stor kærlighed til sin hustru, sine døtre og sine børnebørn. Han talte ofte med stolthed om sin familie og ikke mindst om sine døtre og deres liv, og det var tydeligt, hvor meget hans nærmeste betød for ham.

Kim blev 67 år, og hans død er et stort tab, ikke kun for Kims nærmeste, men for alle, der var så privilegerede at arbejde sammen med ham. Hans indsats, visioner og menneskelige kvaliteter vil blive husket, og han vil blive dybt savnet.

Vores tanker går til Kims familie og nære i denne svære tid.

Begravelsen finder sted 8. januar 2025 kl. 14.00 i Kirkegårdskapellet, Heden 3-5, 5000 Odense C.

Familien oplyser, at alle er velkomne.

Æret være Kims minde.

På OUH og Region Syddanmarks vegne,

Niels Nørgaard Pedersen, administrerende sygehusdirektør, Mathilde Schmidt-Petersen, sygeplejefaglig direktør, Torben Hedegaard Jensen, direktør, Michael Dall, lægelig direktør, Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør, Jane Kraglund, regionsdirektør, Kurt Espersen, koncerndirektør og Jørgen Bjelskou, koncerndirektør