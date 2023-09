Efter ad to omgange at have ledt efter en arvtager til Praktiserende Lægers Organisation (PLO), som ikke længere ønsker at drive lægevagt om natten i Region Syddanmark, valgte regionsrådet i sidste uge at løse tingene selv. Vi har valgt OUH, fordi det er vores største sygehus, og hospitalet har kræfterne til at løfte så stor en opgave Kurt Espersen, koncerndirektør, Region Syddanmark Her blev det besluttet at vende tommelfingeren ned til de fem private aktører, som havde givet deres bud...