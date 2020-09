Fald i skadelige fedtsyrer kan være årsag til liraglutids effekt på risiko for hjertekarsygdomme

GLP-1-receptoragonisten liraglutid har vist sig at kunne sænke risikoen for hjertekarsygdom blandt personer med type 2-diabetes. Ny forskning peger på, at effekten måske kan skyldes et stort fald i blodets indhold af skadelige fedtsyrer.