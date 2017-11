Faglig vurdering afgørende i nye visitationsregler for fedmeoperationer

Fra 1. juli skal henvisninger til fedmekirurgi ske på baggrund af individuelle lægefaglige vurderinger af hvert enkelt tilfælde, frem for at patienten skal opfylde et BMI på 50 og være over 25 år. Multidisciplinære teams bestående af fedmelæger, kirurger og andre relevante speciallæger samt diætister og sygeplejersker skal sammen tage stilling til, om det bedste for patienten er en operation.

Det fremgår af nye visitationsretningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort.

Ifølge de nye retningslinjer skal patienten have et BMI over 35 og mindst én sygdom som følge fedmen som for eksempel diabetes eller forhøjet blodtryk. Dog er det muligt at gøre en undtagelse, hvis patienten vurderes at have risiko for at få sygdomme af sin overvægt.

Et krav er også, at en svært overvægtig ryger skal holde sig fra cigaretter i mindst seks uger for at få en fedmeoperation og skal samtidig forpligte sig på at være røgfri mindst tre uger efter en operation.

Debatten om adgangen til fedmeoperationer har været intens diskuteret. Striden har især handlet om BMI-grænsen for operation af personer uden følgesygdomme til fedmen. Den del er slet ikke med i de nye retningslinjer, der i stedet lægger op til grundige individuelle vurderinger i hvert enkelt tilfælde.

Overlæge og professor Jens Meldgaard Bruun er repræsentant for Dansk Endokrinologisk Selskab i den arbejdsgruppe, der skulle revidere de allerede eksisterende retningslinjer. Han er godt tilfreds med resultatet.

»Det er en fin afslutning på det her forløb. Vi er meget tilfredse med at individuel vurdering er kommet i fokus fremfor en absolut grænse,« siger han

Jens Meldgaard Bruun medgiver, at der godt kan være at der fremover bliver foretaget flere fedmeoperationer som følge af de nye retningslinjer, men det ser han ikke som et problem.

»Der vil formentlig blive foretaget flere fedmeoperationer, men det er ikke et bestemt antal, som er vigtigst, men derimod, at de patienter, som har et sundhedsfagligt behov, kan blive tilbudt en operation« siger han.

Ca. 20 faglige eksperter i et udvalg under Sundhedsstyrelsen arbejdede længe arbejdet med den nye klinisk retningslinie på området, som blev offentliggjort i januar. Den anbefaler, at personer med et såkaldt body mass index, BMI, på 40, kan tilbydes en operation. Alligevel meddelte Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner i foråret, at der ikke ville ske ændringer i grænserne for, hvornår en person uden følgesygdomme kan tilbydes operation, nemlig at personen skulle have et bmi på mindst 50.

Men den ændring skete så alligevel.

»Grænsen ved et BMI på 50 er helt udokumenteret og uvidenskabelig. Nu undgår vi, at en patient med et BMI på 44, som kunne have gavn af en operation, kommer i klemme og ikke kan tilbydes operation,« sigerJens Meldgaard Bruunn og peger på at at der er et større behov end det antal, der kan få henvisning til en operation med de nuværende regler.

Der er ingen aldersgrænser i de nye retningslinjer, men Sundhedsstyrelsen henstiller til at påpasselige med at henvise meget unge eller ældre til operation. Derudover fremgår det, at alle andre muligheder skal være prøvet. Bl.a. et dokumenteret vægttab.