Nyt tilbud i Region Sjælland skal koordinere indsats over for børn og unge med psykiske problemer.

Afdeling for børne- og ungdomspsykiatri i Region Sjælland har i samarbejde med tre kommuner udviklet et nyt tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder. Det skriver Region Sjælland på sin hjemmeside. Tilbuddet er en forlængelse af psykiatrisk akutmodtagelse og skal sikre et mere koordineret forløb for børn og unge i akut krise. Det nye tværsektorielle […]