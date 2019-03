Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Patientrettighederne skal styrke Patienter skal have bedre støtte og vejledning og patientrettighederne skal overholdes i hele landet og udbredes til specialområdet Der skal være oplysningspligt om alternativt behandlingssted Førstegangsfødende skal have ret til to dages ophold på sygehus eller patienthotel Flere muligheder for eksperimentel behandling ved livstruende sygdom Psykiatrien skal forbedres Kapaciteten og kvaliteten for […]