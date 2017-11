National Videnskabsetisk Komité og Hjerteforeningen vil sammen undersøge mulighederne for at videreføre DANNOAC-studiet.

Etisk komite og hjerteforeningen går sammen for at drøfte fortsættelse af DANNOAC

National Videnskabsetisk Komité (National Videnskabsetisk Komité) og Hjerteforeningen er enige om, at de i fællesskab vil undersøge mulighederne for at videreføre DANNOAC-studiet. Det skriver National Videnskabsetisk Komité og Hjerteforeningen i en fælles udtalelse, som er blevet til efter et fælles møde torsdag i sidste uge. Baggrunden for den fælles udmelding er, at National Videnskabsetisk Komité […]