Måske skulle man fra politisk hold søge dybere og involvere sagkundskaben mere, før man tænker på at ændre et system, som virker! Det kan vise sig at blive meget dyrere i det lange løb. Kvalitet er billigst i længden.

Regeringen skal have ros for, at den ønsker at forbedre vores sundhedsvæsen, men betingelsen for, at det lykkes, er, at man ved, hvad man gør. Man siger, man vil sætte patienten i centrum og forbedre kvaliteten i behandlingen, men kan man være sikker på, at det er, hvad man opnår ved at flytte 500.000 konsultationer […]