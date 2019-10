Er ASCO stadig bedre end ESMO?

BARCELONA (Dagens Medicin) – Tidligere har der været klar forskel på de store kræftkongresser – amerikanernes ASCO og den europæiske pendant ESMO. Det siger professor og klinikchef Ulrik Lassen, der sidder med i den videnskabelige komité for Developmental therapeutics, Per Pfeiffer, der er medlem den videnskabelige komité for gastrointestinal tumorer, non-colorectal samt Mansoor Raza Mirza, der er med i den videnskabelige komité for gynækologisk kræft.

Tallene taler deres eget sprog, hvor der på den amerikanske kongres kommer 32.000 deltagere mod ESMOs 22.000, og mængden af indsendt materiale er også højere på ASCO. Men hvad med det faglige niveau?

Ulrik Lassen kan huske, at ASCO har været omtalt som større og finere end ESMO.

»Hvis man ikke kunne få sit studie præsenteret på ASCO, så kunne man måske prøve at få det med på ESMO. Sådan er det ikke længere, efterhånden begynder de at udligne hinanden både i størrelse og ny forskning,« siger Ulrik Lassen.

Han har f.eks opdaget, at der i de senere år tit er sket det, at mange store fase-3 forsøg er blevet præsenteret på ESMO simultant med, at det er blevet udgivet i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift.

ESMOs ledelse kan tage en stor del af æren for, at ESMO er kommet mere på niveau med sin amerikanske søsterkongres, mener Ulrik Lassen

»ESMOs ledelse har satset på, at det ikke kun skulle være et europæisk selskab, men derimod et globalt selskab. Det betyder, at flere også får lyst til at tage til ESMO, fordi netværksmulighederne bliver bredere og bedre,« siger Ulrik Lassen.

Meget høj kvalitet

Niveauet på mave-tarmkræft området er ifølge Per Pfeiffer super højt på den europæiske kræftkongres.

I år har der været så mange interessante abstracts med spændende resultater, at komitéen har fået lov til at udvælge flere, som kan komme med på en ekstra session om mave-tarmkræft.

»Der bliver præsenteret rigtig mange randomiserede undersøgelser, og der er flere, hvor jeg ikke engang kender data endnu, fordi der er tale om late breaking abstracts. For nogle studier, bliver data først præsenteret på dagen,« siger han.

Per Pfeiffer mener, at dem med det overordnede ansvar for ESMO har gjort et kæmpe stykke arbejde, der betyder, at han i hvert fald oplever, at kvaliteten for de rigtig store studier er lige så høj på ESMO som på ASCO.

»Kvaliteten er super høj, og jeg tror, at folk synes, det er lige så fornemt, at præsentere sin forskning på ESMO. Der er ikke lige så mange deltagere på ESMO i forhold til ASCO, men det er tæt på, at man efterhånden kan sidestille de to kongresser.« siger Per Pfeiffer.

ESMO er bedre på gynækologisk kræft

I de seneste år, har det gynækologiske kræftområde klart haft sin storhedstid på den europæiske kræftkongres.

»ESMO har på vores felt været en af de vigtigste kongresser i et stykke tid, og det fortsætter også denne gang. Vi har ikke fået lige så stor viden på ASCO de sidste tre til fire år,« siger Mansoor Raza Mirza.

For ham at se, er det i dag ikke finere for ham at præsentere sin forskning på den ene kongres frem for den anden, og han vil ikke vælge den ene over den anden.

»Jeg tror, at det både for mig og andre handler om timingen af, hvornår ens resultater kommer. Hvis resultaterne ligger tæt på februar, satser man på ASCO, men ligger de senere er det ESMO. Det er de to største kræftkongresser, så det er fint at have et studie med begge steder,« siger han.