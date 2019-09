Pfeiffer ser frem til studier om immunterapi på mave- og tarmkræft

Niveauet for studier i mave-tarmkræft er højt i år, vurderer professor Per Pfeiffer, der specielt ser frem til studier om immunterapi til patienter med leverkræft, spiserørskræft og kræft i mavesækken.

Immunterapi kommer til at fylde enormt meget på årets store europæiske kræftkongres, ESMO, som afvikles i Barcelona. Det siger professor Per Pfeiffer fra Odense Universitetshospital. »Generelt tror jeg ligesom alle andre, at der bliver endnu flere indikationer, hvor man skal give immunterapi,« siger han. Per Pfeiffer er Editorial Board Member og sidder med i den […]