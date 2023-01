Når der er nyt, hvad angår forskning fra de danske registre, kliniske databaser og biobanker, spidser resten af verden øre. Dansk epidemiologisk registerforskning har nemlig etableret sig blandt de førende på verdensplan. En af årsagerne til, at dansk forskning er respekteret på området, er det omfattende og banebrydende arbejde, som klinisk epidemiologiprofessor Henrik Toft Sørensen fra Aarhus Universitet har investeret i feltet. Det skriver Novo Nordisk Fonden i en pressemeddelelse, som begrundelse for at dette års pris er gået til...