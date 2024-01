Professor, overlæge, dr.med. og speciallæge i intern medicin og kardiologi Christian Torp-Pedersen tildeles i år Marie & August Krogh Prisen på 1,5 mio. kr. Christian Torp-Pedersen får prisen som en anerkendelse af hans store og banebrydende forskningsindsats gennem mange år. Han har bl.a. været med til at etablere nye behandlingsmetoder inden for hjertesvigt, rytmeforstyrrelser i hjertet og hjertestop, og resultaterne af hans forskning har haft betydning for mange internationale retningslinjer for behandling af hjertelidelser. Marie & August Krogh Prisen uddeles...