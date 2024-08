Insulin og glukagon opererer i et komplekst samspil om at regulere blodsukkeret i kroppen. Glukagon stimulerer til frigivelsen af sukker fra leveren, mens insulin stimulerer til at trække sukker ud af blodet og ind i musklerne. Foruden de direkte effekter på blodsukkeret spiller glukagon også andre roller med betydning for risikoen for at udvikle diabetes. Glukagon regulerer blandt andet omsætningen og nedbrydningen af aminosyrer og fedtsyrer i leveren. Det vil sige, at hvis kroppen udvikler resistens over for effekten af...