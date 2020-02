Eliteudøvere med astma kan få medicin, som ikke er på dopinglisten

Mange eliteidrætsudøvere med astma oplever administrative byrder, når de skal søge dispensation for medicin, som indeholder stoffer på dopinglisten. Behandlende læger kan faktisk lette det administrative arbejde for deres patienter ved at undersøge muligheden for at udskrive astmapræparater, som er tilladte at benytte.