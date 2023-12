Hvorfor rammes kvinder hårdere end mænd: forskere jagter svar på migræne-gåde med ny type forsøg

Et stort dansk studie viste for nylig, at kvinder, relativt til mænd, rammes langt hårdere af migræne. Af samme årsag har forskere i årtier haft for lidt fokus på forskellen mellem mandlige og kvindelige kønshormoner, når de via dyreforsøg har prøvet at kortlægge sammenhænge mellem menstruation og migræne, men det forsøger man i øjeblikket at gøre op med.