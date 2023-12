For 4,5 år siden gik Lundbeck ind i behandlingen af migræne med købet af lægemidlet eptinezumab. Siden da har den danske lægemiddelproducent sat alle sejl til for at blive en frontløber inden for området. Nu viser nye data fra Lundbeck, at de med deres nyudviklede assays, dvs. undersøgelsesprocedurer, til at identificere biomarkører for migræne muligvis kan underinddele patienter ud fra niveauerne af de forskellige biomarkører. Forskningsresultatet peger også på en mulighed for at behandle personer med migræne forskelligt ud fra...