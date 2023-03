Når ledelsen på Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital i Dagens Medicin klager over, at for mange ikke-akutte problemstillinger bliver henvist fra 1813, så melder Jonas Egebart, direktør i Hovedstadens Akutberedskab og dermed også chef for 1813, hus forbi. Ifølge Jonas Egebart ‘ejer’ akutafdelingen nemlig funktionen som vagtlæge. »Den almene medicinske ydelse samt de akutte patienter uden for åbningstid er Nordsjællands Hospitals opgave,« siger han. »Det er vigtigt at sige, for nogle af de patienter, vi henviser, er sendt til lægevagtsbesøg, og...