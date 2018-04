De praktiserende læger glæder sig over, at Københavns Kommune vil rette op på praksis af tildelingen af førtidspension, efter kulegravning af området viste en for hård kurs.

De ansatte i Københavns Kommune ser for ofte bort fra de konkrete helbredsoplysninger, når de skal tildele borgerne førtidspension eller fleksjob. Sådan lyder kritikken fra en ekspertgruppe – en såkaldt taskforce – der efter kommunens egen bestilling har kulegravet beskæftigelsesforvaltningens tildeling af førtidspension og fleksjob.

Det glæder formanden for Attestudvalget i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og praktiserende læge Tue Flindt Müller, at taskforcen ‘endelig’ har kulegravet tildelingen af førtidspension i København.

»Jeg er rigtig glad for, at man har lyttet til vores kritik og nu laver om på det, hvilket er til stor glæde for vores patienter og de læger, der har følt sig overhørte. Det er glædeligt, at der er en udvikling på området nu, og at de samtidig er ved at revidere arbejdsmarkedsloven, så der måske bliver lidt mere fleksibilitet i det,« siger han.

Tildeling har været til ‘den stramme side’

Taskforcen blev nedsat, fordi Beskæftigelses- og integrationsudvalget ønskede at se nærmere på, hvorfor København var blandt de kommuner i landet, der tildelte færrest førtidspensioner.

I ekspertgruppens rapport kritiseres Københavns Kommune for at køre en for hård kurs, hvor der har været et større fokus på at opfylde dokumentationskravene end at komme med en helhedsvurdering.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), er enig i, at kommunen har vurderet sager om førtidspension og fleksjob til ‘den stramme side’.

»Jeg noterer mig kritikken fra taskforcen, som ligger i forlængelse af den kritik, der er kommet fra flere borgergrupper og enkeltpersoner. Det gør indtryk på mig, at vi ikke er lykkedes med at få folk til at føle sig godt behandlet i systemet. Vi skal overholde lovene, men også møde mennesker professionelt, venligt og empatisk og på en måde, så de forstår, hvad der sker med deres sag,« siger hun til Politiken.

Ifølge Tue Flindt Müller var det på tide, at kommunen erkendte, at den har været for hård. Han håber, at en kursændring vil betyde, at sagsbehandlerne vil lytte mere til de praktiserende læger og deres lægelige vurderinger af borgerne.

»Det er jo oftest de praktiserende læger, der kender patienterne bedst, fordi de har været i berøring med dem igennem længere tid. Derfor har de en god mulighed for at skrive en retvisende erklæring, fordi de tit kender dem bedre, end dem der sidder på jobcentrene,« siger han.

Færre henvendelser

Nye tal fra Københavns Kommune viser, at antallet af nye førtidspensionister er steget med over 50 pct. fra første til andet halvår i 2017. Samtidig får Tue Flindt Müller færre henvendelser fra de københavnske læger om, at de føler sig overhørt i jobcentrene.

»Jeg får ikke lige så mange henvendelser fra mine københavnske kolleger, som jeg gjorde for bare et år siden. På den måde kan jeg godt mærke, at Københavns Kommune er blevet bedre til at høre efter de lægelige vurderinger,« siger han.

Ifølge Tue Flindt Müller er den ‘stramme kurs’ en generel tendens i flere af landets kommuner.

»Det er ikke kun i København, at lægerne føler sig overhørt, og jobcentrene sætter en hård kurs. Vi har hørt kritik fra mange forskellige kommuner, så det er en generel udfordring i flere kommuner,« siger han.