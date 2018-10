Oxford-professor David R. Matthews skal fra nytår kommer til at stå i spidsen for den internationale sammenslutning for forskning i diabetes.

EASD, den internationale internationale diabetessammenslutning, har i denne uge valgt ny præsident.

En samlet eksekutivkomité har pege på David R. Matthews, professor emeritus i diabetesmedicin ved Oxford University, som ny EASD-formand.

»Jeg er glad og beæret over at blive valgt som ny præsident, og jeg vil gerne takke mine kolleger i eksekutivkomitéen for den tillid, de viser mig,« siger den nyvalgte præsident i en pressemeddelelse.

»I min nye rolle vil jeg handle til sammenslutningens bedste, og jeg ser frem til de kommende udfordringer,« fortsætter han.

Davis R. Matthews afløser professor Juleen R. Zierath i rollen som præsident. Hun er tilfreds med afløseren.

»Vi er glade for, at David har accepteret eksekutivkomitéens beslutning om at udpege ham som præsident. Hans lange historie med EASD gør ham, i kombination med hans beviselige lederevner, betyder, at han er det perfekte valg,« siger Juleen R. Zierath.

David R. Matthews har hidtil været bestyrelsesmedlem i EASD og formand for sammenlutningens kliniske komité. Desuden har han en fortid som stiftende formand for diabetescentret på Oxford. David R. Matthews er valgt for en periode, der løber fra 1. januar 2019 til 31. december samme år.

Han vil således stå i spidsen for organisationen, når den om et år samles til sin næste kongres, der bliver holdt i Barcelona 16.-20. september 2019.