Kortlægningen af de tusinder af proteiner, som er allergener, er afgørende for forståelsen af allergiske sygdomme og immunforsvarssygdomme, og dermed også for forskning som kan bane vejen for præcisionsmedicin og personificeret behandling – det er temaet for årets EAACI-kongres. Multidisciplinære partnerskaber, hvor læger, molekylærbiologer, dataeksperter, myndigheder og patientgrupper samarbejder, kan i fællesskab være med til […]