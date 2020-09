Dulaglutid (Trulicity) er en GLP-1-receptoragonist har ifølge et nyt studie reduceret indholdet af fedt i leveren hos patienter med type 2-diabetes og ikke-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD). Dulaglutid forbedrede også patienternes niveauer af gamma-glutamyl transpeptidase (GGT). Det skriver American Journal of Managed Care i en pressemeddelelse.

Baggrunden for pressemeddelelsen er en artikel i tidsskriftet Diabetologia.

Tidligere studier har vist, at liraglutid (en anden GLP1-receptoragonist) er i stand til at reducere niveauerne af fedt i leveren, men der har ikke været de samme konklusioner vedrørende dulaglutid. Dulaglutid er på nuværende tidspunkt godkendt til forbedring af den glykæmiske kontrol hos patienter med type 2-diabetes og til at modvirke alvorlige hjerte-kar-tilfælde i samme patientgruppe med eller uden allerede etablerede hjerte-kar-sygdomme.

NAFLD er en almindelig tilstand hos patienter med type 2-diabetes, og som forskerne bag studiet skriver i Diabetologia:

»Tilstedeværelsen af type 2-diabets hos personer med NAFLD er en risikofaktor for udvikling af ikke-alkoholisk steatohepatitis (NASH), der er en alvorlig form for NAFLD, som kan lede til leverfibroser, skrumpelever og leverkræft.«

»Når dulaglutid bliver inkluderet i standardbehandlingen til patienter med type 2-diabetes, reducerer lægemidlet leverfedtindholdet og GGT-niveauerne hos forsøgsdeltagere med NAFLD. Dulaglutid kan overvejes i forbindelse med tidlig behandling af NAFLD hos patienter med type 2-diabetes.«

Dulaglutid reducerede indholdet af fedt i leveren

I det randomiserede kliniske forsøg inkluderede forskerne 52 patienter over 20 år med type 2-diabetes. Deres indhold af fedt i leveren blev målt til at være over seks pct.

Patienterne blev randomiseret til at modtage dulaglutid i 24 uger i tillæg til standardbehandling eller standardbehandling alene. Alle forsøgsdeltagere blev også bedt om at begrænse indtaget af simple kulhydrater og fedt samt at dyrke motion i mindst 45 minutter om dagen mindst fem dage om ugen. Patienterne blev undersøgt efter 12 og 24 uger.

Resultatet af undersøgelsen viste:

Dulaglutid reducerede fedtindholdet i leveren med 3,5 pct. sammenlignet med kontrolgruppen. Det modsvarer en 2,6 gange større reduktion.

Patienterne i interventionsgruppen opnåede også signifikant reduktion i niveauerne af GGT.

Behandlingen var associeret med ikke-signifikant reduktion i niveauerne af aspartat aminotransferase og alanin aminotransferase.

Forskerne fandt ingen forskel i leverfedtfraktionen eller i stivheden af leveren mellem de to grupper.

Da vægttab er normalt ved indtag af GLP1-receptoragonister, tabte forsøgsdeltagerne i interventionsgruppen sig signifikant mere sammenlignet med kontrolgruppen over de 24 uger, som forsøget varede. Vægttab er også en kendt driver for sænkning af fedtleverindholdet.

Forskerne bag studie fortæller, at forsøget kommer med nogle begrænsninger, som blandt andet gør, at det ikke kan udelukkes, at der foregår interaktioner mellem dulaglutid og andre former for medicin mod diabetes.

»Der er behov for parrede biopsi-baserede studier for at se, om leverfedtreduktionen efter dulaglutid leder til forbedring i NASH og fibrosescore,« skriver de.