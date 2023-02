At køre ukomplicerede knæ- og hofteopererede patienter direkte på et sengeafsnit og dermed uden om hospitalernes sædvanlige opvågningsafsnit, sparer tid. Det sparer også på de altid knappe personaleressourcer. Og, vigtigst af alt, det udsætter ikke patienterne for ekstra risiko. Tværtimod kan det betyde, at de kommer hurtigere i gang med at komme sig oven på operationen. Det viser et studie fra Hvidovre Hospital og Rigshospitalet, som blev offentliggjort i tidsskriftet Anaesthesia i januar. En ud af 307 patienter kørt til...