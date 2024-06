Inden for de seneste 25 år er der sket store fremskridt i behandlingen af personer med type 2-diabetes. Blandt andet er der i dag et meget større fokus på behandling af komorbiditeter som forhøjet kolesteroltal eller forhøjet blodtryk hos personer med type 2-diabetes. Netop kolesteroltal og forhøjet blodtryk er også risikofaktorer for MACE, altså risiko for død af blodprop i hjertet, stroke eller hjertedød. Nu viser et nyt dansk studie, hvordan 20 års fokus på at behandle komorbiditeter til type...