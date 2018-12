Et stort skandinavisk registerstudie viser, at diabetesmidlet Victoza, er forbundet med en reduceret risiko for alvorlige tilfælde af hjertekarsygdom. Studiet er publiceret i Lancet.

Diabetesmidlet Victoza (liraglutid), der er udviklet af Novo Nordisk, er forbundet med nedsat risiko for hjertekarsygdom. Det fremgår af resultaterne af et stort studie baseret på registerdata fra Danmark og Sverige. Det skriver Statens Serum Institut. »Det store randomiserede kliniske forsøg Leader viste, at liraglutid reducerede risikoen for alvorlig hjertekarsygdom betydeligt blandt patienter med tidligere hjertekarsygdom […]