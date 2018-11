Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fedme er i sig selv er forbundet med en forhøjet risiko for at udvikle både type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Det konkluderer amerikanske forskere på baggrund af en metanalyse med deltagelse af i alt 900.000 forsøgspersoner, der er offentliggjort i JAMA Network Open. Resultaterne viser, at risikoen for type 2-diabetes steg med 67 pct. hver gang […]