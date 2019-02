DF vil give danskerne fri adgang til fysioterapi

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Knap en måned efter at regeringens udspil til en sundhedsreform blev præsenteret, har Dansk Folkeparti præsenteret et konkret ønske til reformen. Regeringens støtteparti ønsker, at danskerne fremover vil kunne gå direkte til fysioterapeut uden først at have brug for en henvisning fra lægen. Formålet er at imødekomme den hyppigt fremførte kritik af reformen; nemlig at […]